Son dakika haber... Bursa'da kaza anı kamerada...Hiç frene basmadı - Son Dakika

Bursa'da sıkışık trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sıkışan trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak durabildi. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA