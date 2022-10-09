Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı

09.10.2022 16:55

Kaza böyle geliyorum dedi.

Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı

BURSA - Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, bir süre sağa sola savrularak başka bir otomobil çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptıktan sonra bir süre sağa sola savrulan otomobil, 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarparak zor durabildi.

Kaza anı ise trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı - Son Dakika

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