Son dakika haber: Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi.

Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Mudanya Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kenevir tarlasında 396 adet kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan H.S. isimli şüpheli ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:20

Kaynak: İHA

Son Dakika

Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı

Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı

Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti

Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı

Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı

Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor

Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı

4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer

Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı

Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı

Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu