Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi

19.12.2020 19:37

Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi Kimi maç yaptı kimi ise mahallenin parkında oyunlar oynadı Polisin geldiğini gören çocuklarda evlerine kaçıştı Bursa'da kısıtlamaya rağmen bir yanda maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, diğer yanda ise mahallenin oyun parkında...

Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi

Kimi maç yaptı kimi ise mahallenin parkında oyunlar oynadı

Polisin geldiğini gören çocuklarda evlerine kaçıştı

BURSA - Bursa'da kısıtlamaya rağmen bir yanda maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, diğer yanda ise mahallenin oyun parkında oynayan çocuklar yasağı hiçe saydı. Polis ekiplerinin gelmesiyle çocuklar nereye kaçağını şaşırdı.

Bursa'da, yasağa uymayanlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup koronaya kafa tuttu. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı dakikaları görüntüleyen kişi ise izleyenlerden tepki gördü. Bir mahallenin ise çocuk parkında oyun onayan çocuklar ve gençler, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların polisi gördüğünde ise kaçacak yer aradı.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi
Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi

oyunlar, Futbol, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar böyle görüntülendi - Son Dakika


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