Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

13.05.2022 14:46
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Son dakika haberi... Bursa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu.

Bursa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazada ters dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 45 YB 1522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan T.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü

Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Iraklı Sally'nin annesi mahkemede haykırdı: Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
14:20 Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 14:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement