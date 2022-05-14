Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

14.05.2022 00:57
Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Son dakika haber... Bursa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu.

Bursa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazada ters dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 45 YB 1522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan T.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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