Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 111 ekipte yer alan 453 personel, sorumluluk bölgesindeki berber, pazar, terminal, kahvehane, taksi, konaklama tesisi, lunapark, halı saha, internet kafe, lokanta, toplu ulaşım araçları, hamam, sauna, piknik alanı ve çay bahçeleri gibi yerlerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kurallara uymayan kişilere 97 bin 494 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika