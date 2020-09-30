Son dakika haber... Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası yazıldı - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere 93 milyon lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Haziran-24 Eylül tarihlerinde 57 binden fazla personelin katılımıyla, 2 bin 300 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 19 AVM, 5 bin 300 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri, 8 bin 790 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 2 bin 540 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 2 bin 300 lokanta, restoran, kafe, 150 spor merkezi ve tesisi, 590 çay bahçesi, 220 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 430 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 7 sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yeri, 15 lunapark ve tematik park ile 65 ganyan bayisi denetlendi.

Denetimlerde, bazı işyeri, AVM, nikah ve düğün salonu ile ticari araçlarla, maske takmadığı belirlenen 101 bin 393 kişiye 90 milyon lira, sosyal mesafe kuralına uymayan bin 500 kişiye ise 3 milyon 673 bin lira ceza uygulandı.