Son dakika haberleri... Medreseye dadanan hırsızlara 'Gece Kartalları' operasyonu

Medreseye dadanan hırsızlara 'Gece Kartalları' operasyonu

Bir evden plazma çalan hırsız, 5 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı

BURSA - Bursa'da bir medresenin kurşun levhalarını çalan hırsızlar gece kartalları tarafından yakalanırken, bir evden plazma çalan hırsız 5 saat sonra yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Paşa Medresesi'nin kurşun kaplama çatı levhalarını çalan hırsızlara karşı gece kartalları önlem aldı. Medresenin etrafında pusuya yatan ekipler hırsızların tekrar gelip levaları sökmeye çalıştığı sırada Ş.A. ve B.D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınan ve emniyetteki işlemeleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Plazmayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Kaynar Sokak'ta bulunan apartmanda daireye giren hırsız plazmayı çalarak gözden kayboldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ö.S.'yi 5 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Çalıntı olan plazma ise sahibine teslim edildi.