Son dakika haber... Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

08.10.2022 12:22

Son dakika haber: Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü İsmail Karacayönetimindeki 63 SL 439 plakalı minibüs yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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