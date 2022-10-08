Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü İsmail Karacayönetimindeki 63 SL 439 plakalı minibüs yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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