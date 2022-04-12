Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

12.04.2022 17:00
Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Milyaz Dursunov (20) idaresindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, Bursa- Ankara kara yolunda önünde seyreden Raşit Şimşek'in (39) kullandığı 16 KJP 94 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Dursunov ve Şimşek ile kamyonette bulunan Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Minibüs, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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