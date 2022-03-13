Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'ndeki iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.