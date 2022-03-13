Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

13.03.2022 20:03
Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'ndeki iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

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İnegöl, Yangın, Fatih, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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