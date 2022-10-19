Son dakika haberi... BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI' - Son Dakika
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Son dakika haberi... BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI'

19.10.2022 06:12

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan kömür tozunun bulunduğu depoda çıkan yangın, odunların bulunduğu diğer depoya sıçradı.

BURSA'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan kömür tozunun bulunduğu depoda çıkan yangın, odunların bulunduğu diğer depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çevredeki diğer odun ve kömür depolarına sıçramadan söndürüldü. Tonlarca odunun yandığı depoda yaklaşık 1 ay önce de yangın çıktığını belirten mahalle sakinleri '1 ay önce de burada yangın çıkmıştı. Evimizin pencerelerini açamıyoruz buradaki kömür tozundan' diyerek tepki gösterdi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlar Caddesi'ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre kömür tozlarının bulunduğu depoda başlayan yangın, odunların bulunduğu depoya sıçradı. Yangın, odunların tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer depolara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda tonlarca odun ve kömür yandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'EVİMİZİN PENCERELERİNİ AÇAMIYORUZ BURADAKİ DUMANDAN'

19 Eylül tarihinde de kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangının, yanındaki depoya sıçraması sonucu tonlarca kömür ve odun yanmıştı. Depolarda kömür tozu bulundurulmasına tepki gösteren mahalle sakinlerinden Ömer Güler 'Biz kahvede otururken, buradan dumanların yükseldiğini gördük ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Bu ikinci yangın. Aynı yerde 1 ay önce de yangın çıkmıştı. Evimizin pencerelerini açamıyoruz buradaki dumandan. Kışın çok pis bir mahalle burası' dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI' - Son Dakika
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