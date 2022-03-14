Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

14.03.2022 18:15
Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da odunluk olarak kullanılan ahşap depoda çıkan yangın sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da odunluk olarak kullanılan ahşap depoda çıkan yangın sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun istifi yapılan ahşap depoda yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bölgedeki yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, korkuyla izledikleri yangını cep telefonuyla da kaydetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

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İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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