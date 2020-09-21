Son dakika haber! Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasına devam edildi.

Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu

BURSA - Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasına devam edildi. Adli tıptan gelen raporda küçük çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Bursa'da, eski futbolcu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı korona virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda, küçük Kasım'ın ölümünün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedaviden kaynaklı olmadığı, küçük çocuğun 'boğularak' öldüğü tespit edildi.

'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Toktaş'a dava açıldı. Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde forma giyen, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktor tarafından muayene edilen Kasım, korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçı olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakıma alınan 5 yaşındaki Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Yüzüne yastık bastırdım"

Oğlunun ölümünden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu iddia etti. Toktaş'ın emniyetteki ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım ve doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Yaşadıklarım gözümün önünden bir türlü gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada da emniyetteki ifadesini tekrarlayan Toktaş tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti ayrıca, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. 5 Mayıs'ta mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük Kasım'ın cenazesi, otopsinin ardından yeniden toprağa verildi.

Cevher Toktaş'ın, öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Toktaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçesinde, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cevher Toktaş'ın tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve küçük Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor hazırlanmadığı için 10 Temmuz'da reddedildi.

(SD-

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda küçük Kasım'ın bedeninden alınan numunelerin incelendi, ancak ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kasım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda imzası bulunan doktorlar, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun raporu ve minik Kasım'dan vücudundan alınan bulguların yeniden incelemeleri sonucunda, ölümün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedavi kaynaklı olmadığı, Kasım'ın nefes alamaması nedeniyle 'boğularak' öldüğüne oy birliği ile karar verdi.

Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden gelen rapor ve soruşturmada toplanan deliller ışığında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cevher Toktaş, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haber! Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu

boğulma, Bursa, Kasım, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bursa'da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan 'boğulma' raporu - Son Dakika

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