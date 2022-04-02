Son dakika haber: Bursa'da öğrencilerden hasta çocuklar için hastaneye tıbbi cihaz bağışı - Son Dakika

Bursa'da aynı kuruma bağlı ilkokul, ortaokul ve lisenin öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi cihaz bağışında bulundu.

Öğrenciler, yaklaşık 50 bin lira toplayarak aldıkları elektrokardiyografi (EKG), nebulizatör ve otoskop cihazlarını hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine teslim etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal, cihazların tesliminde yaptığı konuşmada, öğrencilere, okul yönetimine ve bağışı organize eden Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Bilim Dalları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Canıtez'e teşekkürlerini iletti.

Bundan duydukları memnuniyeti dile getiren Köksal, "Hepsi bizim açımızdan çok önemli aletler ama en önemlisi bu yaştaki çocukların harçlıklarını gidip bir yerde harcamak yerine hasta arkadaşlarına yardım etmek için bir tercihte bulunmaları bizi gerçekten çok duygulandırdı. Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine daha ümitle bakmamızı sağladılar." dedi.

Okul Müdürü Çetin Rençber, bu anlamlı bağışta görev aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

11. sınıf öğrencisi Deren Filiz de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olarak projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.