Son dakika haber! Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada
26.10.2020 08:49
Son dakika gelişmesine göre Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada Bursa'da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu seferde belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı.
Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu seferde belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde sefer yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan genç adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç ve vatandaşların tepkisini dikkate almadan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü