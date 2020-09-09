Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın ile ilgil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dumanlar, kentin pek çok noktasından da görülürken bir yavru kedi ise, itfaiye ekipleri tarafından yangının etkili olduğu alandan kurtarıldı. Öte yandan Bursa'daki merkez ilçelerin yanı sıra, çevredeki ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale ediyor.