Bursa'da özel bir hastanenin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özel bir hastanenin tıbbi atık ve jeneratör bölümündeki yangın söndürüldü - Son Dakika

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