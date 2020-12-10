Bursa'da yakalama kararı bulunan 2 kişi kısıtlamaya rağmen otomobil ile gezintiye çıkınca ceza yemekten kurtulamadı. Hakkında yakalama kararı bulunan iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Şahıslardan birisi karakola götürülmek istenirken polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak yolcunun izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmayan U.A. bilgilerini kontrol eden ekipler, bu kişinin daha önceden uyuşturucu madde satışından yakalaması olduğunu öğrendi. Hakkında sokağa çıkma yasağına uymamak ve madde satışından toplam 6 bin 300 TL işlem yapılan U.A. gözaltına alındı

Aynı bölgede uygulama yapan ekipler, bir motosikleti de durdurarak izin belgesi ve ehliyetini istedi.

İzin belgesi, ehliyeti ve aracın ruhsatı olmayan A.K'nin de bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden trafiği tehlikeye atma suçundan aranması olduğunu öğrendi.

Toplam 14 bin 150 lira ceza yazan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cezaya itiraz eden A.K, ekiplere bir süre direnerek polis aracına binmek istemedi. - BURSA