Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada

03.05.2022 10:39

Son dakika haberine göre Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Giriş katta yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey mahallesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı saran dumanı gören sakinler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri binayı saran dumandan etkilenmemek için balkonlara çıktı. Giriş katta yaşayan bir kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı ve çocuklarını ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri ise büyük korku yaşadı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada

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Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü APARTMANIN KORİDORUNDA OYNARKEN KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÇOCUĞUN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA APARTMANIN KORİDORUNDA OYNARKEN KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÇOCUĞUN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı... Yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika
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