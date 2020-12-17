Son dakika haber: Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

17.12.2020 10:39
Son dakika haber: Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bursa'da, sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki satarak taksirle öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve "taksirle öldürme suçundan" dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.O. ve U.K'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

U.K'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden "sahte etil alkol" temin ettiği iddiasıyla çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.H. ve Bursa'da tekel bayisi işleten B.B'nin de sahte içkilerle alakalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı - Son Dakika


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