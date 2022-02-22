Son dakika haber... Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davada bir sanık daha tahliye edildi - Son Dakika

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin ikisi tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Muhammet H. ise karantinada olduğu için duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanıklar Birkan B, Erhan O, Kemal B. ve Mesut G. ile olayda hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müştekilerden Derviş Çivi, evladını kaybettiğini belirterek, "Sanıklar dışarıda geziyor. Tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Müşteki Zümeyha Çivi de sanıkların tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Söz verilen tutuklu sanık Uğur K. ise şunları kaydetti:

"Her ne kadar önceki celselerde Erhan'a etil alkol sattığımı beyan etmişsem de daha sonra yaptığım araştırmada Erhan'dan ele geçen etil alkol ile benim sattığım etil alkolün uyuşmadığını anladım. Bu nedenle bu kişiye etil alkol sattığım hususunu kabul etmiyorum. Ayrıca ben etil alkol satarak ek gelir elde etmek istiyordum. Pandemi dönemiydi. Aldığım etil alkolleri diğer sanık Muhammet H'ye, etil olup olmadığı konusunda da güvendiğim için satıyordum. Bu nedenle eğer sonucun böyle olacağını bilseydim kesinlikle satmazdım. Kastla hareket etmedim. Olsa olsa kusurum vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Tutuklu sanıkların vekilleri, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Muhammet H'nin tahliyesine, Uğur K'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da 2020 yılının aralık ayında farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden Kenan Ç. (56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.