Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

10.10.2020 11:17

Gelen son dakika haberine göre - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı 13 ilde farklı suçlardan aranması olan dolandırıcılık çetesi lideri olduğu öne sürülen ve 10 yıllık kesinleşmiş cezası bulunan Mehmet A.B.

- Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

BURSA - 13 ilde farklı suçlardan aranması olan dolandırıcılık çetesi lideri olduğu öne sürülen ve 10 yıllık kesinleşmiş cezası bulunan Mehmet A.B. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde uzun zamandır iş insanlarını değişik vaatlerle kandırarak dolandırdığı öne sürülen ve 13 ilde farklı suçlardan aranması bulunan, uzun yıllardır Rahmi Kılıç adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulan, toplamda 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Mehmet A.B. ve bir kişi ilçeye bağlı Küçük Kumla mahallesinde yapılan baskınla yakalandı. Zanlının başında bulunduğu suç çetesi, Gemlik Asayiş Büro Amirliğinin uzun soluklu ve dikkatli çalışmaları, yaptığı araştırmaları sayesinde çökertildi.

Çeteyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen bir kişi ile sözde çete lideri Mehmet.A.B ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada yaklaşık 15 saat savcıya ifade veren iki kişi tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme başkanı zanlı Mehmet A.B.'yi tutuklarken, diğer zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mehmet A.B., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderilirken, çetenin diğer illerdeki bağlantılarının araştırmaları devam ediyor.

Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! - Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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