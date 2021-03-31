Son dakika haber! Bursa'da "salça kazanı" tartışmasında oğlunu öldüren babanın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bursa'da tartışma sırasında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen babanın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sami Y. (55), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Önceki beyanlarını tekrar eden Sami Y, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemini gerçekleştirdiğini, eşini ve kendisini korumaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sami Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 12 Eylül'de Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Sami Y. ile oğlu Nuri Y. (30) arasında salça kazanı kullanma meselesinden tartışma çıkmıştı. Sami Y'nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan Nuri Y. hastanede yaşamını yitirmişti. Polis tarafından kesici aletle yaralanmış halde bulunan Sami Y. ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.