Sanayi sitesindeki otluk alanda çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika

Bursa'da sanayi sitesinin içerisindeki otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, hurdalık araçların olduğu bölüme sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hurda araç zarar gördü.