Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde 7 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Çekirge Devlet Hastanesine silahla yaralanmış olarak getirilen O.P'nin yapılan sorgusunda durumdan şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralının adresinde yaptıkları aramada, namlusu değiştirilmiş 7 tabanca, tabancalara ait çeşitli ölçülerde 12 şarjör, bir av tüfeği ile silah yapımı için yiv seti oluşturmada kullanılan aparatlar ve hassas ölçüm cihazı gibi malzemeler ele geçirdi.

Polis, O.P. ile evi ortak olarak kullandığı belirlenen M.O.U'yu da gözaltına aldı.