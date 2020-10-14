Son dakika haber! Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu
14.10.2020 09:25
Son dakika haber... BURSA'da 500 polisle silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların olduğu belirtildi.
BURSA'da 500 polisle silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların olduğu belirtildi.
Bursa Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi.
- Bursa
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