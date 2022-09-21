Son dakika haber... Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

21.09.2022 10:49
Son dakika haber... Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre BURSA'da, silah kaçakçılarına operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, tarihi olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 kama ve 1 şiş ele geçirildi.

BURSA'da, silah kaçakçılarına operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, tarihi olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 kama ve 1 şiş ele geçirildi.

İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kaçak silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.İ., C.Ş.E. ve E.Z.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerine dün sabah operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu tahmin edilen 2 kılıç, 1 kama, 1 şiş ve 4 mühür ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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