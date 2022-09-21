İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kaçak silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.İ., C.Ş.E. ve E.Z.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerine dün sabah operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu tahmin edilen 2 kılıç, 1 kama, 1 şiş ve 4 mühür ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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