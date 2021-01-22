Son dakika haberi: Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü
22.01.2021 22:55
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.
Teferrüç Mahallesi 9. Temiz Sokak'ta, iki katlı evin alt katında oturan İbrahim Günaydın (83) ve eşi Müzeyyen Günaydın (72) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Üst katta oturan çocukları durumu fark edince 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Günaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yaşlı adamın eşi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Müzeyyen Günaydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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