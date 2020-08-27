Son dakika haber... Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü - Son Dakika

BURSA'da İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan (49), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve amatör küme ekiplerinden Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan, geçen hafta, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Balkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi gören Balkan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.