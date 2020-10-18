Tarihi Ulu Cami ve çarşıların çevresindeki eski yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Bursa'da başlatılan "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında devam eden yıkımlarla Ulu Cami ve çevresindeki çarşıların silüeti görünmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Osmanlı payitahtı" Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların şekillenmesiyle gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni, etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje hızla sürüyor.

Belediyenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da desteklenen projesi kapsamında yaklaşık iki ay içinde Kızılay, İş-Kur ve Merkez Bankası binalarının yıkımı tamamlanarak hafriyat kaldırma çalışmalarına geçildi. Bu sayede 600 yıllık Ulu Cami, Cemal Nadir Caddesi'nde de görünür hale geldi.

Ulu Cami ile Tophane ve Hisar Bölgesi arasında adeta perde görevi gören binaların kaldırılmasıyla iki tarihi alan arasındaki görsel bağlantı da sağlanmış oldu.

Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje yarışmasıyla ilgili süreç de devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmayla kent tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkmasını ümit ettiklerini vurguladı.

Çarşıbaşı mevkisinin, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin girişinde yer aldığına değinen Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Bölgede 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbe bulunuyor. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar uzayan bölgede yer alan 'sonradan yapılmış' binaların kaldırılması ile tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek."