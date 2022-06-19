İlçede bir kişinin, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi Bursa'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Kaynak: AA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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