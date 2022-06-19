Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişiyi telefonla dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.
İlçede bir kişinin, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi Bursa'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerden İ.K. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 55 bin 700 lira sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika