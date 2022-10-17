Son dakika haber... Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

17.10.2022 23:59
Son dakika haber... Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Karacabey kara yolunda Bursa istikametine seyreden Bahri Güner (58) idaresindeki 16 RY 321 plakalı panelvan, Minteks mevkisinde yol kenarındaki cepte park halinde bulunan E.K'nin kullandığı 16 AOH 567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Güner çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Güner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güner'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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