Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

07.03.2022 03:28
Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kadir Yaman (30) idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı yönden gelen Nihal Toker'in kullandığı 77 AE 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Yaman ile diğer sürücü Nihal Toker ve yanında bulunan çocuğu Y.E. Toker (4), Sevval Kuşçu, Ömer Kuşçu, Tuğba Kuşçu ve E. Kuşçu (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan Yaman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kadir Yaman'ın hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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