Son dakika haber | Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Son dakika haber | Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:48

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı         
17:56
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti         
16:57
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi         
16:53
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi         
15:50
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu         
15:31
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti         
15:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi         
15:18
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım         
14:35
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş         
14:23
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu         
11:37
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif         
07:57
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi         
07:41
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?         
00:25
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti         
21:27
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu         
18:33
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 23:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei