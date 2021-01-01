Son dakika haber! Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
01.01.2021 16:07
Son dakika haberler: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolunda seyreden Tezcan Ç. idaresindeki 16 JDS 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yol üzerindeki polis uygulama noktasında yavaşlayan Mehmet E. yönetimindeki 16 AGH 334 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Ali Ö'nün kullandığı 16 AKD 551 plakalı panelvan araca çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Tezcan Ç. ve Mehmet E'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin AB'yi eleştirerek uyardı: Şu an durum çok iyi gözükmüyor Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor'a gidiyor