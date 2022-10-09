BURSA'DA ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI

09.10.2022 04:45

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklenerek üst geçidin ayağına çarptı.

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklenerek üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Meral, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Tuna Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden İbrahim Meral idaresindeki 06 DP 0712 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, yol kenarında bulunan su sayaçlarına vurarak şebeke suyu borularını patlattı ardından da üst geçidin ayağına çarptı. Sürücü İbrahim Meral kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Kazayı gören diğer sürücüler Meral'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin, sürücünün bulunduğu sol ön kısımdan köprünün ayağına çarpması nedeniyle sürücü Meral'ın sıkıştığı bölümde büyük hasar meydana geldi. Acı içinde yardım bekleyen Meral, itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık 15 dakikalık titiz çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Meral, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan Meral'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Patlayan su sayaçları ve boruları Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince değiştirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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