Son dakika haber... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, S.A., D.B. ve A.N. adliyeye sevk edildi.