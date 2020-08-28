Son dakika haber... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, S.A., D.B. ve A.N. adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:53 - Kaynak: İHA
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