BURSA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzeledi. Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannabinoid, paketlenmiş bir miktar esrar, ecstasy tablet, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 53 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden H.Y., S.D., E.M., C.R. ve F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.