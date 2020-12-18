Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerde ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği "Galya" eşliğinde yapılan aramalarda, 900 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil

Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor