Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.