Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen V.K, E.K. ve N.E'nin evleri ile araçlarında arama yaptı. Aramalarda uyuşturucu ihtiva eden yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 tablet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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