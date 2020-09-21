Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 120 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, Ç.K. ve O.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ü.R. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika