Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdiler. Yaralı kadın da kızına sesini duyurmak için seslendi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.