Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler

08.07.2022 14:49

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdiler.

Kaza Hikmet Şahin Kültürparkı içerisi araç giriş alanında meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Şahin Üzeryönetimindeki 16 APC 421 otomobil, parkta yürüyen Gülzade Demirezen(69)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdiler. Yaralı kadın da kızına sesini duyurmak için seslendi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Son dakika! KAZADA YARALANDI, TELEFONDA KIZINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI Son dakika! KAZADA YARALANDI, TELEFONDA KIZINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler - Son Dakika
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