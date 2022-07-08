Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı: Vatandaşlar, yaralı kadının kızına telefonda moral verdiler
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdiler.
Kaza Hikmet Şahin Kültürparkı içerisi araç giriş alanında meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Şahin Üzeryönetimindeki 16 APC 421 otomobil, parkta yürüyen Gülzade Demirezen(69)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.
Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdiler. Yaralı kadın da kızına sesini duyurmak için seslendi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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