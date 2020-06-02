Son dakika haber | Bursa'da villaya yıldırım düştü - Son Dakika

Olayla ilgili zarar tespiti için çalışma başlatıldı.

Dün gece geç saatlerde Selçuk Mahallesi Umut Sitesi'nde F.K.'ya ait tripleks villaya yıldırım düştü. Gece yarısı gürültüye uyanan F.K. eşi ve 2 çocuğu gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Villanın 3. katının duvarına isabet eden yıldırım eve zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, dün geceden buyana İznik'te etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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