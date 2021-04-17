Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Bu sırada binadaki evlerinde karantinada olan Kovid-19 hastaları da olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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