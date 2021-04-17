Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı

17.04.2021 23:35

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bu sırada binadaki evlerinde karantinada olan Kovid-19 hastaları da olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı

Çelebi, Yangın, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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