"Bursa'mızın folklorunu yaşatmak adına projelendirdiğimiz, 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurduğumuz 'Halk Dansları Şöleni', yeşil vatanımızda yaşadığımız yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Bursa 'da 2-6 Ağustos'ta yapılması planlanan Halk Dansları Şöleni'nin orman yangınları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan 'Halk Dansları Şöleni' orman yangınları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

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