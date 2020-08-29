Son dakika haber! Bursa'da yaşlı adam gecekonduda ölü bulundu - Son Dakika

- Bursa'da yaşlı adam gecekonduda ölü bulundu

BURSA - Bursa'da yaşlı adam tek başına yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesinde bulunan bir metruk binada tek başına yaşayan 80 yaşındaki Süleyman Sarnıç'dan haber alamayan komşuları, yaşlı adamı kontrol etmek için eve girdi. Camı ve çerçeveleri olmayan metruk binaya giren vatandaşlar Sarnıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimsesi olmayan yaşlı adam evdeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.