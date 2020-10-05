Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
Ağaç İşleri Sanayi 27. Mobilya Sokak'taki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Ahmad Alnaem, yük asansörü ile duvar arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen işçinin cesedi, ekiplerce çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika